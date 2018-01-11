В Подмосковье благоустроят 30 пешеходных зон и шесть скверов к ЧМ-2018

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Общественные пространства в 15 муниципальных образованиях Московской области благоустроят в рамках подготовки к чемпионату мира (ЧМ) по футболу 2018 года. Всего будет обновлено 30 пешеходных зон, шесть скверов и более 40 территорий вдоль маршрутов следования команд-участниц турнира, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления архитектуры и градостроительства Подмосковья.

"По итогам благоустройства городов в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 будут благоустроены 30 пешеходных зон, 42 территории, пять туристических маршрутов, площадь и шесть скверов", - рассказали в пресс-службе.

Общественные пространства к чемпионату мира обновят в городских округах Бронницы, Долгопрудный, Домодедово, Истра, Клин, Коломна, Лобня, Наро-Фоминск и Химки. Кроме того, работы по благоустройству пройдут в Дмитровском, Одинцовском, Пушкинском, Раменском, Сергиево-Посадском и Солнечногорском районах. В 13 муниципалитетах заменят заборы и тротуарное покрытие и озеленят территорию вдоль маршрутов следования команд.

В управлении архитектуры добавили, что туристические маршруты появятся в Дмитрове, Истре, Клину, Коломне и Сергиевом Посаде. В этих городах создадут новые пешеходные зоны, велодорожки и установят навигационные стелы.

Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Саранске. В Подмосковье разместятся тренировочные базы и места проживания для футболистов.