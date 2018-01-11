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Путин утвердил Основы госполитики по защите от чрезвычайных ситуаций

Общество
11 января, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Соответствующий документ рассчитан на период до 2030 года

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что функционирование единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций "осуществляется в условиях геополитической нестабильности и на фоне новых угроз национальной безопасности Российской Федерации, имеющих комплексный взаимосвязанных характер".

К числу основных угроз отнесены стихийные бедствия, в том числе вызванные глобальным изменением климата, техногенные аварии и катастрофы, особо опасные инфекционные заболевания людей, животных и растений, в том числе связанные с урбанизацией и ростом интенсивности миграции.

Среди задач госполитики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций названы повышение эффективности управления рисками, развитие систем раннего обнаружения опасных природных явлений и процессов, применение систем дистанционного мониторинга, в том числе с помощью космических аппаратов, развитие авиационно-спасательных технологий, создание специализированных робототехнических комплексов, а также целый ряд других.

В Основах госполитики также раскрыты механизмы ее реализации, показатели состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ресурсное обеспечение соответствующих мероприятий и др. аспекты.

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