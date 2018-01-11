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Восхождение на Курпские высоты состоялось в честь годовщины освобождения КБР от фашистов

Общество
11 января, 21:34 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 11, января. /ТАСС

Более 100 человек прошли колонной по трехкилометровому маршруту к высоте, где установлен обелиск в память о погибших советских солдатах

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НАЛЬЧИК, 11 января. /ТАСС/. Более 100 человек приняли участие в состоявшемся в четверг массовом восхождении на Курпские высоты в Терском районе Кабардино-Балкарии, посвященном 75-й годовщине освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщил ТАСС и.о. председателя отделения ДОСААФ в Нальчике Анзор Эдгулов.

Курпские высоты - место ожесточенных боев в Кабардино- Балкарии в годы Великой Отечественной войны, в районе которых фашисты пытались пробиться к нефтеносным районам Северного Кавказа. Здесь в 1942 году в течение более 100 дней держали оборону воины 317-й стрелковой дивизии, сформированной в Кабардино-Балкарии. Более 7 тысяч воинов погибли здесь, не пропустив врага.

"Перед восхождением на высоту возле памятника павшим в годы Великой Отечественной войны состоялся торжественный митинг с участием ветеранов ВОВ, которые поделились с собравшимися воспоминаниями о трагических событиях того времени. В патриотической акции приняли участие председатель регионального отделения ДОСААФ России в КБР Мухажид Закуев, глава администрации Терского района Муаед Дадов, курсанты местных отделений ДОСААФ и представители общественных организаций", - рассказал Эдгулов.

Участники митинга прошли колонной по трехкилометровому маршруту к легендарной высоте, где установлен обелиск в память о погибших советских солдатах и офицерах. На Курпских высотах юнармейцы ДОСААФ в честь годовщины боев посадили 75 деревьев.

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