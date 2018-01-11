Зданию морвокзала в Архангельске требуется бизнес-проект

АРХАНГЕЛЬСК, 11 января. /ТАСС/. Здание морского-речного вокзала в Архангельске, изображенное на 500-рублевой купюре, не должно использоваться как торговый центр, для него необходимо разработать бизнес-проект. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил журналистам губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Это здание очень интересное. У меня есть прямая договоренность с компанией-собственником "Норникелем" - совместно разработать проект по дальнейшему использованию этого здания. Пока не очень получается: уровень и объем содержания здания очень высоки и сконструировать бизнес- проект у моих коллег пока не получилось", - сказал Орлов.

Зданию морского-речного вокзала на берегу Северной Двины в центре Архангельска в 2017 году исполнилось 45 лет, оно капитально не ремонтировалось. С 2006 года не используется как вокзал - сейчас там торговые ряды, где продают в основном одежду. По мнению властей, это вредит имиджу города.

Губернатор отметил, что один из вариантов, который можно обсудить, это использование здания как речного вокзала, которого в Архангельске нет. "Можно было бы рассматривать его как речной вокзал, можно обсудить это решение. У здания есть хорошая перспектива, и мы очень рассчитываем, что бизнес-модель по нему сложится", - сказал Орлов.