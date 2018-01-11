Глава проекта "Лидеры России": внимание Путина дает большие возможности для участников

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Внимание, которое президент России Владимир Путин уделяет конкурсу управленцев "Лидеры России", накладывает дополнительную ответственность на его организаторов и участников, а также открывает для них большие возможности. Такое мнение высказал ТАСС руководитель проекта "Лидеры России", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Президент был инициатором конкурса "Лидеры России", и то, что он следит за тем, как все проходит, с одной стороны ожидаемо, с другой - накладывает большую ответственность и на нас, организаторов, и на участников полуфиналов и предстоящего финала", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что благодаря конкурсу "удалось найти много очень талантливых, высокомотивированных людей из всех регионов страны". "Не все из них захотят и станут работать на госслужбе, но то, что сегодня президент сказал о кадровом резерве, дает большие возможности продвинуться за счет своих талантов и способностей, а также уверенность в том, что нас ждет конкурентный подход к формированию элиты", - подчеркнул собеседник агентства.

Комиссаров также выразил уверенность, "что конкурс будет продолжаться", так как изначально была поставлена задача сделать конкурс регулярным.

Как заявил в четверг Путин, конкурс "Лидеры России" не является конъюнктурным проектом, власти будут и дальше широко работать по поиску лучших кадров. "Я слежу за этим лично (за ходом отборочных соревнований конкурса "Лидеры России"), - сказал он. - Считаю, что организация и характер работы и результаты работы положительные. Для меня тоже было несколько было несколько неожиданным, что такое большое, если не сказать огромное количество заявок было подано. Это значит интерес очень большой и ничего общего с конъюнктурой текущего политического процесса не имеет".

О конкурсе

"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится Администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей (она рассчитывалась из примерной стоимости программы "Мастер делового администрирования" (MBA, Master of business administration), которые смогут использовать для дальнейшего обучения.

Конкурс состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходила регистрация заявок, их прием завершился 8 ноября, всего было подано 199 тыс. заявок, наибольшее их число поступило из Центрального федерального округа. Как поясняли организаторы, это количество намного превзошло все их ожидания, ведь изначально предполагалось, что на конкурс будет подано порядка 10 тыс. заявок.

Финал конкурса "Лидеры России" пройдет 7 по 10 февраля на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей, среди них глава Администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий и др.