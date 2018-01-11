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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Соловьев присоединился к движению Putin Team

Общество
11 января, 23:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

О создании общественного движения в поддержку президента РФ 2 ноября объявил нападающий сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин

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ТАСС, 11 января. Олимпийский чемпион Сочи по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев присоединился к движению Putin Team. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Я в команде Putin Team", - написал Соловьев.

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Соловьев выступает в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году он выиграл золото в командных соревнованиях. 28-летний фигурист является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года. Также он становился чемпионом мира (2013), двукратным серебряным призером (2011, 2012) и дважды бронзовым медалистом (2016, 2017).

О создании общественного движения в поддержку президента РФ Владимира Путина 2 ноября на своей странице в Instagram объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин.

Ранее о присоединении к Putin Team объявили российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер-Усмановой, хоккеист СКА Илья Ковальчук, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев, хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин, волейболист Сергей Тетюхин, шахматист Сергей Карякин, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов, двукратный призер чемпионатов мира Александр Легков и двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Мозякин.

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