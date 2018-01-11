Еще шесть женщин обвинили дирижера Шарля Дютуа в домогательствах и изнасиловании

ТАСС, 11 января. Шесть женщин обвинили 81-летнего швейцарского дирижера Шарля Дютуа в домогательствах и одном случае изнасилования. Сам музыкант обвинения отверг, сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По его данным, женщины утверждают, что Дютуа совершал против них преступные действия в Канаде, Франции и США, начиная с 1970-х годов.

Как отмечает агентство, сам Дютуа новые обвинения отрицает и отмечает, что "потрясен и испытывает отвращение" из-за того, что его обвинили в изнасиловании.

В конце прошлого года четыре женщины - три оперные певицы и музыкант оркестра - обвинили Дютуа в домогательствах. Сам дирижер эти обвинения отверг. В эту среду британский Королевский филармонический оркестр сообщил, что Дютуа на два года раньше срока покидает пост его художественного руководителя и главного дирижера.

Дютуа возглавлял оркестр Венской государственной оперы, позднее руководил Бернским и Монреальским симфоническими оркестрами, Национальным оркестром Франции, оркестрами Гетеборга, Филадельфии, Токио. Дирижер удостоен множества званий и наград, девять раз выдвигался на Grammy, завоевав две этих премии. Музыкант был женат четыре раза, у него есть сын и дочь.