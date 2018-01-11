Welt: приложение для iPhone поможет доказать убийство девушки в Германии

ТАСС, 11 января. Информация, зафиксированная предустановленным приложением для устройств компании Apple - Apple Health, может стать важным доказательством убийства и изнасилования молодой девушки в 2016 году во Фрайбурге (Германия). Об этом сообщила во вторник газета Die Welt.

По ее информации, беженец афганского происхождения Хуссейн К. был задержан в сентябре прошлого года. У обвинения долгое время не было доказательств против подозреваемого, однако то, что не показали камеры видеонаблюдения помогло раскрыть приложение с конфискованного телефона мужчины.

Как отмечает издание, задержанный отказался предоставить пароль от своего смартфона, поэтому полицейским пришлось воспользоваться услугами некой неназванной фирмы, которая помогла взломать устройство.

Приложение Apple Health, которое также имелось на телефоне подозреваемого, в фоновом режиме записывает физическую активность своего обладателя, определяет сколько шагов было сделано и какое расстояние было преодолено за определенное время, различает бег, ходьбу и подъем по лестнице. Последнее и было зафиксировано дважды с устройства Хуссейна К. в то время, когда по версии следствия тело жертвы было сброшено в реку. Послав следователя на место преступления, который повторил действия, зафиксированные в приложении, полиция смогла выяснить, что они действительно могли быть связаны со спуском злоумышленника к реке и его подъемом обратно. Таким образом, данные приложения также показали, что задержанный долгое время провел на месте преступления.

Как добавляет портал Vice Motherboard со ссылкой на экспертов, такой вид доказательств в последнее время стал все чаще использоваться в правоохранительных органах. Так, всего несколько месяцев назад, в октябре 2017 года, в США мужчина был обвинен в убийстве частично на основе доказательств, полученных из устройства для фитнеса FitBit, принадлежащего его жене.