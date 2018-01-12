Российская прокуратура отмечает профессиональный праздник

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские прокуроры отмечают профессиональный праздник - День работника прокуратуры Российской Федерации.

Прокуратура России ведет свою историю с учреждения Петром I должности генерал-прокурора. 12 января 1722 года указом Петра I правительствующему Сенату была учреждена российская прокуратура: "Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору".

При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Представляя Сенату первого генерал-прокурора графа Павла Ягужинского, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". С тех пор за прокуратурой на всю ее почти 300-летнюю историю закрепилось название "ока государева".

Прокуратура России объединяет 50-тысячный коллектив, прокуроры присутствуют даже в воинских частях, дислоцированных за рубежом, надзирая за соблюдением законности.

В Москве по случаю праздника пройдет торжественное мероприятие, вручение государственных наград работникам органов прокуратуры и праздничный концерт.