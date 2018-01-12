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В Японии из-за вируса птичьего гриппа забьют более 90 тыс. кур

Общество
12 января, 3:04 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, января. /ТАСС

Власти запретили любую транспортировку птицы и куриных яиц в радиусе 3 км от фермы, где зарегистрирована вспышка заболевания

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ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Власти японской префектуры Кагава на острове Кюсю приняли решение забить около 92 тыс. кур из-за вируса птичьего гриппа H5N6, вспышка которого была выявлена на одной из ферм. Соответствующее заявление местной администрации обнародовано в четверг.

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Вспышка вируса ранее была подтверждена на птицефабрике в городе Сануки, где нашли мертвыми несколько десятков цыплят. Анализ нескольких образцов дал положительный результат.

Власти распорядились ограничить любую транспортировку птицы и куриных яиц в радиусе 3 км от фермы. Другим птицефабрикам и фермерским хозяйствам, расположенным в радиусе 10 км, запрещено поставлять свою продукцию за пределы указанного района.

Вспышка птичьего гриппа в Кагаве - первый случай птичьего гриппа в Японии в этом сезоне. Власти уделяют большое внимание этой ситуации и принимают меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

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