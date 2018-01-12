МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ростуризм предупредил россиян о сложной эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением желтой лихорадки, и призвал туроператоров сообщать направляющимся туда туристам о ситуации в стране. Об этом сообщается в уведомлении, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Перу, информировать своих клиентов об эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Перу", - говорится в сообщении.

По сообщению Роспотребнадзора, в Перу сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением лихорадки денге, малярии, лихорадки Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки.

При посещении Перу требуется обязательная вакцинация против желтой лихорадки, являющейся единственной мерой предупреждения заболевания (необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда, иммунитет после прививки сохраняется пожизненно), добавили в Ростуризме. Заболеваемость желтой лихорадкой на территории Перу регистрируется ежегодно с 2000-х годов. Эндемичными территориями считаются провинции расположенные на высоте до 2300 м во всех регионах бассейна Амазонки.

В 2016 году на территории страны было зарегистрировано 78 случаев заболевания желтой лихорадкой, в 2017 году зарегистрирован 1 смертельный случай от заболевания, уточняется на сайте ведомства.