Москвичи в новогодние праздники чаще всего заказывали на дом бургеры, роллы и хинкали

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Жители столицы в период прошедших новогодних праздников чаще всего заказывали в сервисах доставки еды не традиционные новогодние блюда, а бургеры, роллы и хинкали, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службах Foodfox, Uber Eats и Delivery Club.

"По данным Delivery Club, в топ-10 самых популярных блюд, заказываемых в праздники, вошли роллы, пицца, супы, бургеры, ... вок, десерты, хачапури", - сообщили в компании.

Аналитики Uber Eats отметили, что наиболее популярными блюдами, заказываемыми москвичами на дом в праздничные дни, помимо перечисленных, были также хинкали.

Как рассказали в компании Foodfox, 31 декабря москвичи чаще, чем в обычные дни, заказывали сладкое (эклеры и сметанник) и салаты ("Оливье", "Цезарь" и "Греческий"). "Также выросла популярность горячих блюд - котлеты с пюре, плов, хинкали и бургеры", - отметили в пресс-службе сервиса.

Новогодний спрос

По информации Delivery Club, накануне праздников наблюдалось резкое повышение количества заказов, чего не скажешь о первом дне Нового Года. "Самый низкий спрос предсказуемо выдался на 1 января - почти в два раза от типичного дня. Начиная с 3 января спрос полностью пришел в норму", - сказали в компании.

"Поведение пользователей Uber Eats в новогодние дни в целом было таким же, как и в обычные выходные: немного заказов с утра, возрастающее число заказов к обеду и далее равномерный рост в течение всего дня без выраженных пиков в обед и ужин, как в будние дни. В целом заказов в праздники было немного меньше, чем в будние дни, но с началом рабочей недели спрос вернулся на обычный допраздничный уровень", - сказали в пресс-службе Uber Eats.

Как отметили в Foodfox, обычно в новогодние праздники количество заказов немного снижается. "У людей становится больше свободного времени, для того чтобы готовить самим, а многие и вовсе уезжают из города", сообщили в сервисе. Однако к окончанию длинных праздников спрос выходит на обычный уровень.

Аналитики Foodfox также отметили значительный рост несрочных заказов в преддверии Нового года: 30 декабря москвичи в пять раз чаще по сравнению с буднями оформляли заказы с доставкой на следующий день. По данным сервиса Delivery Club, число предзаказов 31 декабря выросло в два раза (12% от общего числа заказов сервиса 31 декабря).