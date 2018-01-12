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Лабораторию для проектов в области энергетики открыли в аграрном университете Ставрополья

Общество
12 января, 14:20 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 12, января. /ТАСС

Лаборатория оснащена оборудованием для проведения высоковольтных испытаний

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СТАВРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Студенты Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) будут реализовывать инновационные проекты в новой лаборатории, оснащенной оборудованием для проведения высоковольтных испытаний, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Новую лабораторию "Техника высоких напряжений" открыли на электроэнергетическом факультете в рамках мероприятий по трансформации вуза в Университетский центр инновационного и технологического развития Ставропольского края. Она укомплектована оборудованием, в том числе аппаратом для испытания высоковольтных кабелей, а также устройств, работающих в составе электрических установок высокого напряжения", - говорится в сообщении.

По словам руководителя лаборатории, доцента кафедры электроснабжения и эксплуатации электрооборудования СтГАУ Сергея Ястребова, новое структурное подразделение станет базой для реализации студенческих технических проектов.

"Оборудование лаборатории будет максимально использоваться в ходе занятий студентов по профилю "Электроснабжение", - сказали в вузе.

В пресс-службе добавили, что решение о создании на базе вуза Университетского центра инновационного и технологического развития Ставропольского края было принято в декабре 2017 года на форуме "Опорные университеты - драйверы развития регионов", проходившем в Белгороде.

"Так, СтГАУ получает право выступать в качестве экспертного и научно-инновационного центра по разработке и актуализации Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края", - уточнили в вузе.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в СтГАУ осуществляется по 34 специальностям аспирантуры и восьми специальностям докторантуры. В решении научных задач в вузе задействованы научно-инновационный учебный центр, Cовет молодых ученых, учебно-опытное хозяйство, теплично-оранжерейный комплекс и другие инновационные центры и лаборатории.

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