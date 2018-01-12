Поступление средств для пособий семьям с первенцем ожидается до 15 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минтруд ожидает поступление средств для выплат семьям с первенцем не позднее 15 января. Об этом сообщил глава Минтруда России Максим Топилин в пятницу на совещании в правительстве, посвященном национальной программе "Десятилетия детства".

"Правительство, в свою очередь, уже приняло постановление правительства по этому поводу, <...> распределили субвенции по субъектам РФ. Мы ждем, что сегодня нам Минфин, или в понедельник - крайний срок, предоставят соответственные финансовые ресурсы, и они сразу же окажутся в регионах с тем, чтобы осуществлять выплаты", - добавил он.

С 1 января 2018 года расширены меры поддержки для малоимущих семей с детьми. В частности, введена ежемесячная выплата на первого ребенка и ежемесячная выплата из материнского капитала на второго ребенка.