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Поступление средств для пособий семьям с первенцем ожидается до 15 января

Общество
12 января, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Глава Минтруда Максим Топилин подчеркнул, что финансовые ресурсы сразу окажутся в регионах

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минтруд ожидает поступление средств для выплат семьям с первенцем не позднее 15 января. Об этом сообщил глава Минтруда России Максим Топилин в пятницу на совещании в правительстве, посвященном национальной программе "Десятилетия детства".

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"Правительство, в свою очередь, уже приняло постановление правительства по этому поводу, <...> распределили субвенции по субъектам РФ. Мы ждем, что сегодня нам Минфин, или в понедельник - крайний срок, предоставят соответственные финансовые ресурсы, и они сразу же окажутся в регионах с тем, чтобы осуществлять выплаты", - добавил он.

С 1 января 2018 года расширены меры поддержки для малоимущих семей с детьми. В частности, введена ежемесячная выплата на первого ребенка и ежемесячная выплата из материнского капитала на второго ребенка.

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