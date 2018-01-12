Ростовские онкологи возобновят консультативные приемы в Железноводске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Онкологи из Ростова- на-Дону возобновят 15 января прием в городе Железноводске Ставропольского края, сообщили в пресс-службе Ростовского научно-исследовательского онкологического института.

"Онкологи Ростовского научно-исследовательского онкологического института возобновляют прием в Кавминводах. С 15 января 2018 года после перерыва на новогодние праздники на базе санатория "Русь" снова начинает работать Консультативный центр Ростовского онкоинститута", - говорится в сообщении.

Консультативный центр Ростовского научно-исследовательского онкологического института начал функционировать в декабре 2017 года. На базе санатория "Русь", который теперь является филиалом института, оборудованы консультативные кабинеты. На консультации к ростовским онкологам приезжают жители других городов Ставрополья, соседних Карачаево-Черкесии и Кабардино- Балкарии. Прием ведут онкомаммолог, онкогинеколог, онкоуролог и абдоминальный онколог.