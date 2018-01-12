Прокурор, добившийся взыскания 9 млрд руб. по делу Захарченко, получил генеральское звание

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудник прокуратуры, который в суде добился взыскания в бюджет имущества и денежных средств на 9,5 млрд рублей по делу полковника полиции Дмитрия Захарченко, получил генеральское звание. Как подтвердили в Генпрокуратуре, "заместителю начальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергею Бочкареву указом президента присвоено звание "государственного советника юстиции третьего класса" (что соответствует званию генерал-майора - прим. ТАСС)".

Кроме того, новые генеральские звания получили еще 16 сотрудников Генеральной прокуратуры, в том числе заместители генерального прокурора Саак Карапетян, Леонид Коржинек (им присвоены звания государственных советников юстиции первого класса, что соответствует званию генерал-полковника). Заместителю генерального прокурора Андрею Кикотю присвоен чин государственного советника второго класса, Южный транспортный прокурор Геннадий Крук получил звание государственного советника юстиции второго класса.

Как сообщил на торжественном мероприятии по случаю 296-летия прокуратуры России генпрокурор Юрий Чайка, к профессиональному празднику за особые отличия в службе 30 работников прокуратуры награждены госнаградами, 16 присвоены высшие классные чины, 10 сотрудников отмечены наградами правительства РФ, 19 - Совета Федерации и Государственной думы.

Кроме того, генпрокурор своими приказами поощрил 3,1 тыс. работников и ветеранов прокуратуры.