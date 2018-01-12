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Полиции могут разрешить не искать уклонистов от армии без возбуждения дела

Общество
12 января, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов ("Единая Россия") внес в пятницу на рассмотрение палаты законопроект, согласно которому полицейские не будут искать уклонистов от армии без возбуждения уголовного или административного дела. Документ размещен в пятницу в думской электронной базе данных.

В частности, предлагается "исключить предусмотренную в настоящее время обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу", говорится в пояснительной записке.

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Красов напоминает, что в соответствии со статьей 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории страны, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, свободно выезжать за пределы России. "В связи с этим предусмотренная обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан, подлежащих призыву на военную службу, сводится по своей сути к установлению их местонахождения и принудительному препровождению к месту проведения мероприятий, связанных с призывом, что фактически является розыском и доставлением", - констатирует депутат.

При этом полномочиями полиции предусмотрено только задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления, лиц, находящихся в розыске, лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях.

"В этой связи функции органов внутренних дел по производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление, вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении, не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях", - отмечает парламентарий.

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