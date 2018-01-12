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Власти Мурманской области подписали соглашение по пилотному в РФ проекту обращения отходов

Общество
12 января, 15:42 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 12, января. /ТАСС

Оператор приступит к выполнению обязательств с 1 апреля

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МУРМАНСК, 12 января. /ТАСС/. Правительство Мурманской области заключило соглашение с компанией-оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках одного из пилотных в России проектов по созданию комплексной системы обращения с отходами, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

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"Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области заключило соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО "Управление отходами" по результатам конкурсного отбора регионального оператора. Срок действия соглашения - 10 лет", - сказали в пресс-службе.

К выполнению обязательств в полном объеме оператор должен приступить с 1 апреля 2018 года. Компания займется сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением мусора, а также станет ответственной по сбору платежей за обращение с отходами. Региональному оператору предстоит заключить в ближайшее время договоры с потребителями, при необходимости привлечь подрядчиков.

Комплексный подход

Мурманская область, выбранная одним из пилотных регионов по созданию новой системы обращения отходов, начала эту работу в 2016 году. Проект впервые предполагает создание комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла. В комплексе такая задача ранее в стране еще не решалась.

Как ранее отмечали в региональном Минприроды, в области насчитывается несколько сотен несанкционированных свалок. Часть из них существуют многие годы, часть - стихийно возникают, какие-то ликвидируются. Количество образующихся в регионе твердых коммунальных отходов составляет порядка 314 тыс. тонн в год.

Новая комплексная система обращения с отходами призвана решить все эти проблемы.

Масштабные работы

Основная часть работ по проекту уже выполнена. Создан полигон для хранения отходов в северной части Мурманской области. Важнейшим этапом стал ввод в декабре минувшего года в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочной линии первого в Арктической зоне РФ экотехнопарка в составе мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО. Концессионером создания комплекса также выступило АО "Управление отходами".

Мусоросортировочный комплекс оснащен современным оборудованием, в основном, ведущих российских производителей, которое адаптировано к северным условиям. На объекте планируется выделение вторичного сырья (лом черных и цветных металлов, текстиль, бой стекла, полимеры и макулатура).

Выход комплекса на промышленную эксплуатацию и организация приема отходов от организаций запланированы в 2018 году. Как отмечали в региональном правительстве, в целом реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, создаст новые рабочие места, вовлечет отходы во вторичный оборот и позволит свести к минимуму количество размещаемых отходов на полигоне.

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