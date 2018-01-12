Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД опровергло информацию о сокращении штата транспортной полиции

Общество
12 января, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Представитель ведомства Ирина Волк заявила, что опубликованные в соцсетях документы, якобы подписанные руководителем Главного управления на транспорте МВД, имеют признаки фальсификации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию, размещенную в некоторых СМИ и соцсетях, о предстоящем сокращении штатной численности транспортной полиции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что штатная численность транспортной полиции с февраля 2018 года будет сокращена на 40%. Кроме того, был размещен документ, якобы подтверждающий предстоящие сокращения.

"Опубликованные документы, якобы подписанные руководителем Главного управления на транспорте МВД России, содержат фактологические ошибки и имеют признаки фальсификации", - сказала Волк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
"Ъ": частные инвесторы купили в России электростанции для майнинга криптовалют
3
Мэрия Москвы допустила надстройку верхних этажей в 46 столичных домах
4
Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов
5
В МВД опровергли информацию о "заминированном" поезде в Белгородской области
6
Неотразимый удар секретной "Булавы"
7
Путин решит, как ответить на новый санкционный список США, когда он будет принят
Темы дня
Новости партнеров
Реклама