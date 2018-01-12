МВД опровергло информацию о сокращении штата транспортной полиции

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию, размещенную в некоторых СМИ и соцсетях, о предстоящем сокращении штатной численности транспортной полиции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в социальных сетях была распространена информация о том, что штатная численность транспортной полиции с февраля 2018 года будет сокращена на 40%. Кроме того, был размещен документ, якобы подтверждающий предстоящие сокращения.

"Опубликованные документы, якобы подписанные руководителем Главного управления на транспорте МВД России, содержат фактологические ошибки и имеют признаки фальсификации", - сказала Волк.