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Пассажиры московского метро забыли вдвое больше вещей в подземке в новогодние праздники

Общество
12 января, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

В числе забытых вещей оказались игрушки, рыболовные крючки, украшения и скороварка

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена в течение новогодних каникул забыли 159 предметов, что вдвое больше, чем в прошлогодние зимние праздники, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

"В дни новогодних каникул пассажиры московского метро оставили в поездах и на станциях 159 предметов. Среди забытых вещей - детские игрушки, сувениры, рыболовные крючки, украшения и скороварка. Порядка 30% забытых вещей уже возвращено владельцам", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в пресс-службе подземки, в новогодние каникулы в прошлом году на склад забытых вещей поступило 79 предметов. Тогда находками метро стали посох и полный комплект костюма Деда Мороза, а также письмо ребенка, адресованное Деду Морозу.

Склад забытых вещей в метро расположен на станции "Котельники" Таганской-Краснопресненской линии. Туда поступают все вещи, найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах электропоездов. Забытые вещи хранятся на складе в течение шести месяцев.

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