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Минтруд включил меры по улучшению сбора алиментов в план нацпроекта "Десятилетие детства"

Общество
12 января, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Ведомство пока разрабатывает конкретные меры по улучшению собираемости алиментов

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Меры по улучшению собираемости алиментов включены в план основных мероприятий до 2020 года нацпроекта "Десятилетие детства", сообщил в пятницу на совещании, посвященном нацпроекту, министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Мы в первом разделе, связанном с мероприятиями, направленными на поддержку доходов семей при рождении и воспитании детей, также предусмотрели еще вещи, связанные с решением вопроса об алиментах на содержание несовершеннолетних детей, потому что этот вопрос окончательно не решен и существует масса различных предложений", - сказал Топилин.

Позднее он уточнил журналистам, что конкретные меры по улучшению собираемости алиментов пока разрабатываются в Минтруде и профильном ведомстве.

Проблемой алиментов в РФ занимается, в частности, Федеральная Служба судебных приставов.

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