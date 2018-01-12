Минтруд включил меры по улучшению сбора алиментов в план нацпроекта "Десятилетие детства"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Меры по улучшению собираемости алиментов включены в план основных мероприятий до 2020 года нацпроекта "Десятилетие детства", сообщил в пятницу на совещании, посвященном нацпроекту, министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"Мы в первом разделе, связанном с мероприятиями, направленными на поддержку доходов семей при рождении и воспитании детей, также предусмотрели еще вещи, связанные с решением вопроса об алиментах на содержание несовершеннолетних детей, потому что этот вопрос окончательно не решен и существует масса различных предложений", - сказал Топилин.

Позднее он уточнил журналистам, что конкретные меры по улучшению собираемости алиментов пока разрабатываются в Минтруде и профильном ведомстве.

Проблемой алиментов в РФ занимается, в частности, Федеральная Служба судебных приставов.