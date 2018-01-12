Метели и сильный ветер до 20 м/с ожидаются на Ямале

ТАСС, 12 января. Метели, снегопад и усиление ветра до 20 м/c ожидаются в субботу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"По информации синоптиков, 13 января на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: местами небольшой снег, метель. Ветер - северо-западный с порывами до 20 м/c", - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий прогнозируется риск чрезвычайных ситуаций на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. "Также в этот период необходимо ограничить выход на улицу детей без сопровождения взрослых", - рекомендуют спасатели.