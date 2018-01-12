Учителя предлагают изменить систему оплаты труда после забастовки в Курганской области

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Учителя выступают за отмену деления фонда оплаты труда на базовую и стимулирующую части после ситуации в одном из районов Курганской области, где педагоги, не получающие стимулирующие выплаты с 2016 года, объявили забастовку. Об этом сообщил в пятницу ТАСС сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.

"Одна из проблем с оплатой труда учителей заключается в том, что с 2008 года в бюджетных учреждениях введена новая система оплаты труда - она предполагает разделение фонда оплаты труда на базовую и стимулирующую части. Получается, что если раньше работник точно знал, сколько он получает каждый месяц, то теперь ему гарантирована только базовая часть, и работодатель может сказать, что у него нет денег на премию или ему их не перечислили. Поэтому первое решение - отменить обязательное деление заработной платы на базовую и стимулирующую части, все деньги, которые получает школа на оплату труда учителей, должны быть их базовой частью. Премия может быть выплачена из фонда экономии, из внебюджетных фондов школы, но она должна быть незначительным кусочком заработной платы", - сказал Луховицкий.

Кроме того, как считает собеседник агентства, для педагогов должна быть введена единая на всю страну зарплата. "У нас сейчас повысили минимальный размер оплаты труда, так пусть это и будет минимальной базовой заработной платой педагога. Пришел учитель после института работать в школу, так пусть у него за 18 часов будет две минимальных базовых заработных платы", - добавил собеседник агентства.

При этом, подчеркнул он, педагоги в Курганской области должны получить свои стимулирующие выплаты.

Забастовка учителей

Учителя Звериноголовской средней общеобразовательной школы в Курганской области объявили, что с 22 января начнут забастовку из-за невыплаты им стимулирующей части зарплаты. О своем намерении педагоги заявили в видеообращении к руководству страны, размещенном в интернете. На видео представитель образовательного учреждения говорит, что учителям этой школы с 2016 года перестали выплачивать в полном объеме стимулирующую часть заработной платы, которая составляет 30% от фонда оплаты труда.

По данным властей региона, ситуация связана с тем, что муниципалитет направил предназначенные для учителей средства на зарплату технического персонала школы. С педагогами в декабре 2017 года встречался губернатор Алексей Кокорин, тогда он поручил дополнительно направить на выплаты 2,7 млн руб.

В пятницу, 12 января, Кокорин также попросил прокурора Курганской области Игоря Ткачева проверить законность начисления заработной платы учителям.