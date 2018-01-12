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Центр оказания экстренной медпомощи откроется в Пензенской области в феврале

Общество
12 января, 19:56 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 12, января. /ТАСС

Осталось завершить отделочные работы, заявил глава Пензенской области Иван Белозерцев

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ПЕНЗА, 12 января. /ТАСС/. Центр оказания экстренной медицинской помощи на базе реконструированной Пензенской областной станции скорой помощи начнет работу в феврале после завершения отделочных работ. Об этом в пятницу сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в регион спикера Госдумы Вячеслава Володина, который инициировал реконструкцию медучреждения в августе 2016 года.

"От старого здания осталось одно основание и стены по внешнему периметру. Пришлось провести очень большой объем работы по созданию полов, потолков, мы торопились, чтобы в теплое время сделать фасад здания, крышу. Остались отделочные работы, которые мы в течение месяца завершим", - отметил Белозерцев.

Региональный центр оказания экстренной медпомощи будет включать собственно станцию скорой медицинской помощи, единые диспетчерские службы и контакт-центры, а также территориальный центр медицины катастроф. "По большому счету это будет штаб медицинской помощи всей Пензенской области. В режиме реального времени все будет регулироваться. Тем самым большую проблему - очередность, которая есть в поликлиниках и при госпитализации, - мы решим", - отметил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Проект реконструкции станции скорой помощи инициировал Вячеслав Володин, который в августе 2016 года в ходе избирательной кампании в Госдуму посетил Пензенскую область. После этого он еще дважды посещал объект. В ходе посещения станции 12 января Володин отметил, что областной оперативный штаб скорой помощи очень важен для жителей региона. "Хорошо, что удалось именно на этой территории сохранить то, что можно было сохранить, реконструировать возможное и восстановить", - сказал Володин.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, основные здания и сооружения станции были введены в эксплуатацию более 40 лет назад. На реализацию проекта по реконструкции объекта было выделено 220 млн рублей. Общая площадь реконструируемых площадей составляет порядка 7 тыс. кв. метров.

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