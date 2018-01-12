Победителя "Евровидения-2017" Сальвадора Собрала выписали из больницы

ТАСС, 12 января. Португальский певец Сальвадор Собрал, одержавший победу в песенном конкурсе "Евровидение-2017", покинул больницу "Санта-Крус" близ Лиссабона после успешной операции по пересадке сердца. Об этом в пятницу сообщило агентство France-Presse со ссылкой на сотрудников клиники.

По данным агентства, восстановление артиста после операции "протекало крайне удовлетворительно и без осложнений".

Тем не менее, певцу пока следует избегать "большого скопления людей", приводит слова врачей португальское издание Sabado.

Сальвадор Собрал, выступавший на конкурсе с композицией Amar pelos dois ("Любовь двух"), страдал от порока сердца. В течение нескольких месяцев он находился в списке ожидания на получение органа для трансплантации. Из-за своего заболевания Собрал не мог участвовать в соревновании на общих условиях: он пропустил почти все репетиции кроме генеральной, а в случае, если он не мог присутствовать на пресс-конференциях, его заменяла родная сестра Луиза - автор песни, принесшей ему победу.

Международный конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая, в нем приняли участие 42 страны. В конкурсе не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова в связи с тем, что власти Украины запретили ей въезд в страну.