Омбудсмен Ярославской области проверит действия сбежавшей от ребенка матери

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин взял на контроль ситуацию с годовалой девочкой, оставленной матерью без присмотра в декабре 2017 года. Об этом Крупин сообщил ТАСС.

"Суть проблемы в том, что мама девочки не исполняла надлежащим образом свои обязанности, ребенок находится в медицинском учреждении, ему оказана необходимая медпомощь, предоставлено содержание со стороны государства. Я держу ситуацию на своем контроле", - пояснил омбудсмен.

По его словам, девочка имеет статус найденыша. У ее матери, которую отыскали сотрудники полиции, нет документов на ребенка. Крупин пояснил, что женщине предстоит пройти генетическую экспертизу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, 11-месячная девочка была обнаружена в квартире в поселке Текстилей Красноперекопского района Ярославля 21 декабря. Рядом с ней находились посторонние люди. Мать ребенка 1993 года рождения была объявлена в розыск и в ходе масштабных поисковых мероприятий была найдена. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины и об ограничении ее в родительских правах.