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Патриарх Кирилл может провести службу в университетской церкви МГУ в День студента

Общество
12 января, 23:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Татьянин день отмечается 25 января

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Патриарх Кирилл может провести службу в университетской церкви МГУ имени М. В. Ломоносова в День студента. Об этом в пятницу сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

"Утром молебен в Татьяниной церкви (Домовой храм святой мученицы Татианы), мне кажется, что в этот раз его будет вести Его Святейшество", - сказал Садовничий.

Татьянин день отмечается 25 января. Традиция студенческих празднований насчитывает уже более двух веков. Однако только в 2005 году президентским указом праздник был официально утвержден Днем российского студенчества.

Изначально праздник отмечался только в столице как день основания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство своего фаворита Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Садовничий, Виктор Антонович
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