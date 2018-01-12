Патриарх Кирилл может провести службу в университетской церкви МГУ в День студента

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Патриарх Кирилл может провести службу в университетской церкви МГУ имени М. В. Ломоносова в День студента. Об этом в пятницу сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.

"Утром молебен в Татьяниной церкви (Домовой храм святой мученицы Татианы), мне кажется, что в этот раз его будет вести Его Святейшество", - сказал Садовничий.

Татьянин день отмечается 25 января. Традиция студенческих празднований насчитывает уже более двух веков. Однако только в 2005 году президентским указом праздник был официально утвержден Днем российского студенчества.

Изначально праздник отмечался только в столице как день основания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве, удовлетворив ходатайство своего фаворита Ивана Шувалова. Это был день памяти святой Татианы и именины его матери. С тех пор Татьянин день стал университетским днем.