Житель Флориды выиграл в лотерею $451 млн

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. Житель американского штата Флорида сорвал джекпот лотереи Mega Millions в размере $451 млн. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Победитель - 20-летний Шейн Мисслер из небольшого города Порт-Ричи, расположенного в центральной части штата на побережье. Мужчина предпочел, чтобы ему сразу предоставили выигрыш в полном объеме. Согласно правилам Mega Millions, в этом случае сумма приза значительно уменьшается, в данном случае до $282,8 млн. Забрать весь джекпот полностью победитель мог бы, если бы согласился получать его в виде регулярных выплат в течение 30 лет.

Мисслер опубликовал заявление, в котором говорится, что он рассчитывает потратить деньги на свои увлечения, а также намерен "помочь семье и принести некоторую пользу человечеству". Он также выразил уверенность в том, что люди, "сохраняющие позитивный настрой, вознаграждаются".

Как отмечает Associated Press, джекпот в размере $451 млн занял десятую строку в списке крупнейших в истории США. Выигрышный билет был приобретен в одном из магазинов сети 7-Eleven в Порт-Ричи. Его владельцам, по существующим правилам, причитается теперь $100 тыс.

Местное издание Tampa Bay Times сообщает, что Мисслер приехал за выигрышем в отделение Mega Millions в городе Таллахасси, его сопровождал отец, а также их юрист. Как отмечает газета, молодой человек уволился с работы и намерен переехать из Порт-Ричи. Куда именно, не уточняется.

О популярных в США лотереях

Крупнейший джекпот в истории Mega Millions составил $656 млн. Рекорд был установлен в марте 2012 года. Тогда выиграли сразу три билета, проданные в штатах Иллинойс, Канзас и Мериленд. Владельцы разделили выигрыш.

Лотерейные билеты Mega Millions продаются в 44 штатах, столичном округе Колумбия и на Американских Виргинских островах.

Рекордный джекпот в истории США - в размере примерно $1,59 млрд - был разыгран в другую популярную в США лотерею под названием Powerball в январе 2016 года. Тогда приз также был разделен между обладателями трех выигрышных билетов. Они были проданы в штатах Теннесси, Калифорния и Флорида.