В Гаване открылась фотовыставка о российских новогодних традициях

ГАВАНА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Фотовыставка, посвященная российским новогодним традициям, открылась в пятницу в кубинской столице. Экспозиция организована представительством Россотрудничества на Кубе и проходит в Музее революции - бывшем президентском дворце, расположенном в самом центре Гаваны.

Посетители выставки, открывшейся накануне Старого Нового года, могут полюбоваться видами новогодней Москвы и других городов России, побывать на Кремлевской елке, понаблюдать, как дети лепят снеговиков, и даже "посидеть" вместе с россиянами за праздничным столом.

Открывая экспозицию, представитель Россотрудничества на Кубе Владимир Ярошевский рассказал о праздновании Нового года в России - Деде Морозе и Снегурочке, праздничном обращении президента, традиционных новогодних блюдах.

На торжественное открытие выставки пришли как живущие на Острове свободы российские соотечественники, так и кубинцы, в том числе студенты вузов и представители министерства культуры карибской страны. Многие из них отмечали в беседе с корреспондентом ТАСС, что выставка помогла им, несмотря на почти 30-градусную жару за окном, "получить заряд снежного новогоднего настроения".

На другом этаже Музея революции проходит еще одна российская выставка. На ней представлены около полусотни работ современных художников из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Тулы. Экспозиция организована российским проектом Russian Art Park при поддержке посольства РФ на Кубе и представительства Россотрудничества в карибской стране.

Гаванский Музей революции не в первый раз становится местом проведения российских выставок. В прошлом году там были организованы экспозиции, посвященные 80-летию первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, 60-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, музеям России, 100-летию Октябрьской революции.