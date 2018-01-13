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Синоптики предупредили о сильном ветре и лавинной опасности в ЮФО

Общество
13 января, 10:02 UTC+3

В Краснодарском крае в районе Новороссийска порывы ветра могут достигать 30 - 34 м/с

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ТАСС, 13 января. Синоптики предупредили о сильном ветре и опасности схода лавин в Краснодарском крае и Адыгее в ближайшие сутки. Об этом в субботу сообщил Гидрометцентр.

"С 13 по 15 января в горах Краснодарского края, Адыгеи выше 1000 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В Крыму 13-15 января ожидается ветер до 25 м/с и сильный снег. В Краснодарском крае скорость ветра достигнет 22 - 25 м/с, на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика - 22 - 27 м/с, в районе Новороссийска - 30 - 34 м/с.

 

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