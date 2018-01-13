Тюменские кинологи разработали бесплатный спецкурс по сохранению жизни агрессивным собакам

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Специалисты щенячьего детского сада при кинологическом клубе "Союз" в городе Тюмени разработали специальный бесплатный курс для владельцев собак, который помогает перевоспитать домашнего питомца, проявившего агрессию. Данный курс направлен на профилактику бродячих животных в Тюмени и сохранению жизни собак, рассказала ТАСС зоопсихолог кинологического клуба "Союз" Ирина Жукова.

Ранее председатель комиссии Тюменской городской думы по экономической политике и ЖКХ Юрий Баранчук раскритиковал работу службы по отлову бродячих собак. По его словам, ответственная за отлов бездомных животных в Тюмени - муниципальная организация "ЛесПаркХоз". Баранчук отметил, что количество нападений постепенно снижается в Тюмени. В 2016 году бродячие собаки покусали 926 человек, в 2017 году зафиксировано 717 похожих случаев.

"Мы разработали курс для хозяев, чьи собаки проявили агрессию. К нам приходят люди, которые хотят усыпить домашнего питомца из-за его агрессии", - пояснила собеседница агентства. По ее словам, специалисты работают с хозяином собаки, выясняют причину агрессии со стороны домашнего питомца, также работают с животным. "Таким образом нам не только удалось спасти животных от смерти, но и сохранить их в семье", - отметила Ирина Жукова.

По ее словам, проблема бродячих животных актуальна для Тюмени, несмотря на то, что местные жители стали обдуманнее заводить домашних питомцев. "Мода 1990-х годов, когда все подряд заводили собак, а потом выбрасывали их на улицу, в Тюмени ушла. С 2013 года мы не работаем со сторожевыми собаками, то есть люди перестают держать таких животных в многоэтажках. Те, кто дошли до нашего клуба, приняли серьезное решение завести собаку и понимают всю меру ответственности", - добавила Жукова.

Тонкости дрессировки

Жукова отметила, что в щенячьем детском саду берут собаку возрастом в несколько месяцев. Заниматься с питомцами приходят всей семьей. Но тренировать щенка может только хозяин, это нужно для того, чтобы животное понимало, кто в доме главный. Остальные члены семьи наблюдают со стороны.

"Задача номер один - чтобы было взаимопонимание между хозяином и щенком. Кроме того, важно, чтобы собаке понравилось учиться, поэтому мы с маленькими щенками нянчимся - только за вкусняшечки, только за похвалу, никакого принуждения, все это делается очень аккуратно. Если щенка заинтересовать, то он до старости с удовольствием в любой момент соскочит с дивана и будет учить что-то новое, потому что ему это нравится", - подчеркнула Жукова.

В одной группе занимаются по пять-шесть щенков до года разных пород и весовой категории. В детсадовской группе нет деления по размеру и весу - все занимаются вместе. В группе новичков учатся немецкая овчарка, две хаски, два джек-рассела и шпиц. По словам Жуковой, это важно для "социализации" собаки.

Детский сад для щенков до года работает в Тюмени более 20 лет. За это время кинолог обучила послушанию не одно поколение животных. В клубе Ирина Жукова работает с 1991 года, а с 1995 года курирует детский сад.

"Я не вела записи, о чем жалею, мне удалось подсчитать только породы, недавно отметила 101-ю породу", - резюмировала Жукова.