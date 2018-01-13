Трамп получил клюшку для гольфа в подарок от премьер-министра Норвегии

ОСЛО, 13 января. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, посетившая на этой неделе Вашингтон, преподнесла главе Белого дома Дональду Трампу подарок - клюшку для гольфа. Хорошо известно, что президент США предпочитает "спорт миллионеров" любым другим видам активного отдыха, но подарок главы норвежского кабмина был выбран еще и так, чтобы подчеркнуть давние исторические связи между двумя странами.

Как сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания, клюшку-паттер, предназначенную для ударов по мячу, находящемуся у самой лунки, произвела компания Ping, основанная иммигрировавшим в Америку норвежцем Карстеном Сульхаймом (или, на американский манер, Сольхеймом). Предприимчивый уроженец Скандинавии, семья которого покинула родные фьорды более века назад, получивший инженерное образование и работавший в компании General Electric, начал играть в гольф в 1950-х. У него никак не задавались удары возле лунки, заставляющие мяч медленно катиться, и однажды он понял, что ситуацию можно исправить, сместив вниз центр тяжести головки гольфовой клюшки, изменив ее форму и место крепления к рукоятке. Смастерив в гараже и опробовав на поле собственное изобретение, инженер понял, что может неплохо на нем заработать.

У Сульхайма ушло несколько лет на то, чтобы "раскрутить" основанную им компанию по производству клюшек для гольфа. Какое-то время он сам продавал их на турнирах, убеждая профессиональных игроков в преимуществах нетрадиционной формы. В конце концов конструкция паттера, созданного Сульхаймом, стала настолько популярной, что ее начали копировать другие производители. Добившийся успеха норвежец со временем стал настоящим меценатом от гольфа, выделял миллионы долларов на строительство новых полей при американских университетах и даже учредил турнир имени себя для женщин-гольфисток из США и Европы - Solheim Cup.

Модель клюшки, подаренной лидеру США норвежским премьером, называется "Берген", и это тоже символично. Как Сульхайм, так и нынешняя глава правительства Сульберг - уроженцы Бергена, раскинувшегося между горами и морем второго крупнейшего города Норвегии.

В настоящее время в США проживает более 4,5 млн потомков норвежских иммигрантов, и это едва ли не больше, чем население самой Норвегии, приближающееся к 5,3 млн человек. Искавшие лучшей доли выходцы из Страны фьордов селились в штатах Висконсин, Миннесота и Северная Дакота, где до сих пор сильны многие норвежские традиции и действуют многочисленные отделения организации "Сыны Норвегии", насчитывающей десятки тысяч членов.