Наставники "Лидеров России" будут выбирать учеников не только из финалистов

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/, 13 января. / ТАСС/. Наставники конкурса управленцев "Лидеры России" смогут выбирать себе учеников не только из победителей, но и из участников полуфинала. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на открытии второго полуфинала конкурса для участников из регионов Центрального федерального округа.

В число наставников вошли руководители госкорпораций, федеральных министерств, ведомств и крупных регионов страны. В частности, наставниками конкурса являются мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин и другие.

"Принцип такой, мы со многими наставниками это проговаривали. Финалисты - 100 человек победителей финала - будут иметь гарантию того, что они получат кого-то из наставников. Но ничего не мешает наставнику выбрать не из ста победителей, но и из 300 вышедших в финал или полуфиналистов", - сказал Кириенко, являющийся также одним из наставников конкурса.

Изначально предполагалось, что каждый участник сможет выбрать себе из общего списка наставников пятерых, к которым он бы хотел попасть, отметил Кириенко. После этого каждый из наставников получит список всех конкурсантов, которые выбрали его, и сможет выбрать себе наставляемого. По словам Кириенко, количество наставников, которые могут выбрать себе участники конкурса, может быть увеличен с 5 до 10.

Многие сильные управленцы не смогли пройти в полуфинал конкурса, но у них есть возможность понять причины своего неудачного выступления, "добрать необходимые компетенции и пройти конкурс в следующем году", сказал Кириенко. Он подчеркнул, что организаторы конкурса "должны дать каждому участнику глубокую обратную связь".

О конкурсе

"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится Администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей (она рассчитывалась из примерной стоимости программы "Мастер делового администрирования" (MBA, Master of business administration), которые смогут использовать для дальнейшего обучения.

Конкурс состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходила регистрация заявок, их прием завершился 8 ноября, всего было подано 199 тыс. заявок, наибольшее их число поступило из Центрального федерального округа. Как поясняли организаторы, это количество намного превзошло все их ожидания, ведь изначально предполагалось, что на конкурс будет подано порядка 10 тыс. заявок.

Финал конкурса "Лидеры России" пройдет 7 по 10 феврале на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей, среди них глава Администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий и другие.