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В горах на Северном Кавказе в ближайшие сутки возможен сход лавин

Общество
13 января, 12:06 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, января. /ТАСС

Южный региональный центр МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с возможным сходом лавин объявлено на ближайшие сутки в горах на Северном Кавказе, сообщил в субботу Южный региональный центр МЧС.

"В период с 18:00 мск 13 января до 18:00 мск 14 января в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии выше 1000 м, в горах Дагестана выше 2000 м лавиноопасно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин.

Ранее синоптики предупредили о сильном ветре и опасности схода лавин в Краснодарском крае и Адыгее в ближайшие сутки на уровне выше 1000 м.

В декабре на горнолыжных курортах Северного Кавказа и Краснодарского края был открыт зимний сезон, регион традиционно посещают тысячи отдыхающих. Так, курорт "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии в новогодние праздники посетили более 48 тыс. человек. Пик катания на горнолыжных курортах приходится на первую половину января.

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Адыгея Дагестан Северная Осетия Кабардино-Балкария Краснодарский край Карачаево-Черкесия
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