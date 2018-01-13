Предложения по благоустройству Пятигорска можно внести в трамваях и торговых центрах

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Пятигорска организовали сбор предложений по благоустройству города-курорта в школах, торговых центрах и трамваях, сообщила в субботу пресс-служба мэрии.

"Это позволит максимально изучить мнение горожан. Ведь пятигорский трамвай - наиболее востребованный в городе вид общественного транспорта, который ежедневно перевозит более 40 тыс. пассажиров. Свои предложения можно передать через водителей трамваев во время остановок на всех городских маршрутах", - рассказали в пресс-службе администрации города.

Организовать сбор предложений в трамваях, десяти торговых центрах и во всех школах Пятигорска решила городская общественная комиссия, которая занимается отбором общественных территорий для реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, рассчитанной на 2018 - 2022 годы. Школьники с 5 по 11 классы свои пожелания в письменном виде смогут передать классному руководителю, а уже руководители школ - в общественную комиссию. А в десяти торговых центрах Пятигорска установлены специальные ящики с яркой символикой проекта "Городская среда".

"Школьники и пассажиры трамваев определят, какие парки, скверы, аллеи, площади должны быть реконструированы в первоочередном порядке. Сбор предложений завершится 9 февраля", - сообщила пресс-служба мэрии.

Как сообщалось, финансирование программы формирования комфортной городской среды в 2018 году на Ставрополье будет увеличено на 3 млн руб. до 612 млн руб. Еще 20,4 млн руб. край получит на благоустройство парков малых городов. В 176 муниципалитетах с численностью населения свыше 1 тыс. человек подготовлены и утверждены при участии общественности местные пятилетние программы по формированию комфортной среды.

В 2017 году участие в программе принимали 18 муниципалитетов Ставрополья, на благоустройство которых было направлено 609 млн руб. из федерального бюджета. Было благоустроено 202 двора и 21 общественная территория. Советом главных архитекторов края проведен конкурс лучших практик благоустройства общественных территорий. В число победителей вошли города Ессентуки, Ставрополь, Железноводск, Буденновск и Кисловодск.