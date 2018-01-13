Орешкин предрек "драку" между наставниками за талантливых участников "Лидеров России"

ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/, 13 января. / ТАСС/. Министр экономического развития России Максим Орешкин предсказал соревнование между наставниками конкурса управленцев "Лидеры России" за наиболее талантливых участников.

"Мы говорим о конкуренции среди участников конкурса, но будет и конкуренция между наставниками, потому что за наиболее ценные кадры развернется драка на самом деле", - сказал Орешкин журналистам на открытии второго полуфинала конкурса "Лидеры России" для участников из регионов Центрального федерального округа.

"Драка не только тех, кто пытается в конкурсе выиграть, но и тех, кто потом будет пытаться этих людей принять к себе на работу", - добавил он.

Глава ведомства подчеркнул, что для победителей конкурса зарезервирован ряд должностей в Министерстве экономического развития. При этом наиболее высокой является должность заместителя министра.

Орешкин уточнил, что планирует лично ознакомиться с резюме многих участников конкурса.

Наставниками конкурса "Лидеры России" являются руководители госкорпораций, федеральных министерств и ведомств, главы регионов. В их числе первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства экономического развития Максим Орешкин и другие.

О конкурсе

"Лидеры России" - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Он проводится Администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения Владимира Путина.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей (она рассчитывалась из примерной стоимости программы "Мастер делового администрирования" (MBA, Master of business administration), которые смогут использовать для дальнейшего обучения.

Конкурс состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходила регистрация заявок, их прием завершился 8 ноября, всего было подано 199 тыс. заявок, наибольшее их число поступило из Центрального федерального округа. Как поясняли организаторы, это количество намного превзошло все их ожидания, ведь изначально предполагалось, что на конкурс будет подано порядка 10 тыс. заявок.

Финал конкурса "Лидеры России" пройдет 7 по 10 феврале на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи.

Победителей ждет год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и крупных государственных деятелей. Среди них глава Администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий и другие.