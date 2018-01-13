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Медведев: работа журналиста помогает решать проблемы конкретного человека

Общество
13 января, 13:08 UTC+3 МОСКВА. 14 января. МОСКВА. 14, января. /ТАСС

Премьер-министр поблагодарил работников российской печати за преданность любимому делу и неравнодушие

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МОСКВА. 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Журналист - это талант и труд, собственная позиция и серьезная ответственность за каждое слово <…> Ведь вы не только оперативно рассказываете о том, что происходит в стране и мире, успехах и достижениях, заботах и надеждах людей. Самое главное, что благодаря вашим репортажам, очеркам, журналистским расследованиям решаются проблемы конкретного человека", - отметил он.

В своем поздравлении Медведев поблагодарил работников российской печати за преданность любимому делу и неравнодушие. Он также отметил, что, придерживаясь разных точек зрения, настоящий журналист всегда верен своему профессиональному долгу - "быть честным, объективным и принципиальным".

День российской печати отмечается 13 января. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты "Ведомости". Праздник установлен постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 декабря 1991 года.

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