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Новый проект в рамках платформы "Россия - страна возможностей" представят 16 января

Общество
13 января, 13:57 UTC+3 ДЕРЕВНЯ АНОСИНО область/ 13, января. / ТАСС

Как сообщила представитель платформы Алена Август, это будет проект в сфере наставничества

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ДЕРЕВНЯ АНОСИНО /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. Новый проект платформы "Россия - страна возможностей", который будет связан с наставничеством, представят 16 января. Об этом сообщила в субботу ТАСС представитель платформы Алена Август перед началом второго полуфинала для участников конкурса "Лидеры России" из Центрального федерального округа.

"16 января вы узнаете о новом проекте в нашей линейке, - сказала Август. - Пока не скажу название, но могу сказать, что это будет очень большой, серьезный проект в сфере наставничества".

Август напомнила, что сейчас платформа объединяет 13 проектов для участников всех возрастов, включая конкурс для управленцев "Лидеры России", студенческие олимпиады "Я - профессионал", конкурс "Российское движение школьников (РДШ) - территория управления". Она также отметила, что еще 5 - 7 проектов находятся на стадии проработки.

Реализация открытой платформы "Россия - страна возможностей" началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, и рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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