Школы Китая и России создали в Харбине ассоциацию для совместных проектов

ПЕКИН, 13 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Общеобразовательные учреждения Китая и России создали в городе Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян, северо-восток КНР) ассоциацию, задача которой - стимулировать сотрудничество между школами двух стран. Ожидается, что эта некоммерческая организация позволит успешно реализовать множество совместных продуктивных проектов в сфере науки и образования.

Как сообщило агентство Синьхуа, на первом этапе китайско-российская школьная ассоциация будет насчитывать 12 учебных заведений из 12 крупных населенных пунктов КНР и 18 школ из девяти разных городов России.

Предполагается, что одним из профильных направлений в деятельности этой компании станет разработка международных эффективных методик по преподаванию иностранного языка детям. Для этого планируется организовать обмен обучающими материалами, обеспечить доступ каждой школы-члена ассоциации к образовательной ресурсной базе прочих ее участников. Еще одно ключевое направление в деятельности - проработка китайско-российских культурных программ среди школьников, в частности, организация их выездов в молодежные лагеря отдыха КНР и РФ на период летних и зимних каникул.

В основу этого проекта заложена идея обеспечения успешного процесса подготовки школьников к обучению в крупнейших вузах двух государств, способствование снятию у них психологических, языковых и культурных барьеров при взаимодействии с учащимися и педагогами из других стран.