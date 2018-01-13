МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Число заключенных в России достигло исторического минимума. Согласно данным, обнародованным Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) РФ, "по состоянию на 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 602 176 человек". На начало 2017 года в России было 630 тыс. заключенных. Пять лет назад - 701 тыс. заключенных, 10 лет назад - 886 тыс. Только за последний месяц 2017 года число заключенных в России сократилось почти на четыре тысячи человек.

Самое значительное сокращение произошло во взрослых колониях: в 713 исправительных колониях отбывают наказание 494,9 тыс. человек (на 24,5 тыс. меньше, чем год назад). Число заключенных в колониях-поселениях (где предусмотрен самый свободный режим содержания) чуть выросло - до 34,8 тыс. человек, хотя в 2017 году в России стало на одну такую колонию меньше (всего - 126).

В шести колониях для осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь заменена лишением свободы, содержатся 2014 человек (на девять больше, чем год назад). В восьми тюрьмах отбывают наказание 1429 человек, в 23 воспитательных колониях - 1395 несовершеннолетних.

Среди заключенных - 47,7 тыс. женщин, в том числе 38,7 тыс. - в исправительных колониях и девять тысяч - находящихся под стражей. Пять лет назад в России было 57,7 тыс. женщин-заключенных, в том числе 10 тыс. содержались под стражей.

В 13 домах ребенка при женских колониях проживают 535 детей в возрасте до трех лет.

Наказания, альтернативные лишению свободы, на 1 января отбывали 485 тыс. человек (год назад - 407 тыс.).