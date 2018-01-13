Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сторонник КПРФ скоропостижно скончался во время встречи кандидата в президенты РФ от партии Павла Грудинина с доверенными лицами, которая проходила в субботу в Центральном доме литераторов в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания", - обратился к залу лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко, скончавшийся мужчина был "председателем Совета ветеранов, сторонником партии КПРФ".