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Опрос: почти половина германцев негативно оценили результаты коалиционных переговоров

Общество
13 января, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Всего 35,8% респондентов дали положительную оценку предварительным переговорам

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ТАСС, 13 января. Почти половина жителей Германии недовольна результатами предварительных переговоров по формированию правительственной коалиции. Об этом свидетельствуют данные опроса издания Spiegel Online, опубликованные в субботу.

Как отмечается, 49,7% респондентов негативно охарактеризовали завершившиеся коалиционные переговоры: 21,6% назвали их результаты как "полностью отрицательные", 28,1% - "скорее отрицательные". Положительную оценку предварительным переговорам дали 35,8% опрошенных, 14,5% от ответа воздержались.

Ранее в пятницу большинство членов правления Социал-демократической партии Германии проголосовало в пользу начала завершающей стадии формирования правительства - коалиционных переговоров с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель.

Если съезд социал-демократов подтвердит готовность вступить в решающую стадию, то стороны смогут перейти к выработке коалиционного соглашения и распределению министерских портфелей. По прогнозу лидера баварского ХСС Хорста Зеехофера, завершится этот процесс к началу апреля.

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