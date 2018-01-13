Опрос: почти половина германцев негативно оценили результаты коалиционных переговоров

ТАСС, 13 января. Почти половина жителей Германии недовольна результатами предварительных переговоров по формированию правительственной коалиции. Об этом свидетельствуют данные опроса издания Spiegel Online, опубликованные в субботу.

Как отмечается, 49,7% респондентов негативно охарактеризовали завершившиеся коалиционные переговоры: 21,6% назвали их результаты как "полностью отрицательные", 28,1% - "скорее отрицательные". Положительную оценку предварительным переговорам дали 35,8% опрошенных, 14,5% от ответа воздержались.

Ранее в пятницу большинство членов правления Социал-демократической партии Германии проголосовало в пользу начала завершающей стадии формирования правительства - коалиционных переговоров с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Ангелы Меркель.

Если съезд социал-демократов подтвердит готовность вступить в решающую стадию, то стороны смогут перейти к выработке коалиционного соглашения и распределению министерских портфелей. По прогнозу лидера баварского ХСС Хорста Зеехофера, завершится этот процесс к началу апреля.