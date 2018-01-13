Активисты в ЮАР разгромили магазины шведской компании H&M, обвиняемой в расизме

ПРЕТОРИЯ, 13 января. /ТАСС/. Активисты леворадикальной партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" (БЭС), имеющей третью по численности фракцию в парламенте, провели в субботу акции протеста у магазинов шведской компании H&M, обвиняемой в расизме за рекламные плакаты с изображением чернокожего мальчика в толстовке с надписью "Coolest Monkey In The Jungle" ("Самая классная обезьянка в джунглях"). В столице страны Претории и крупнейшем городе страны Йоханнесбурге протестующие ворвались в магазины, устроив там погромы.

Полиция Йоханнесбурга вынуждена была вмешаться и применить против погромщиков резиновые пули. По словам официального представителя полиции провинции Хаутень подполковника Лунгело Дламини, протестующие не только устроили разгром в магазине, но и, пользуясь случаем, унесли часть вещей с собой.

В районе Менлин столицы Претории активисты БЭС также ворвались внутрь торгового зала и раскидали стойки с одеждой. По словам официального представителя местного отделения партии Бенджамина Дисолоане, они добиваются закрытия магазина, который считают "расистским". "Мы не хотим ничего слышать от них, мы требуем, чтобы они закрыли свой магазин. Иначе пусть знают, что мы будем приходить сюда почти каждый день начиная с завтрашнего", - прокомментировал он действия своих единомышленников.

Протесты против H&M прошли и в других городах страны. Лидер БЭС Джулиус Малема подтвердил, что партия не раскаивается за действия своих членов и настаивает на полном закрытии всех магазинов компании в стране. "Мы не потерпим, чтобы продолжалось унижение чернокожих людей. На территории всей Южной Африки магазины H&M должны быть закрыты, потому что они называют наших детей бабуинами", - заявил он на встрече со своими сторонниками в провинции Лимпопо.

Скандал вокруг рекламного плаката, воспринятого как оскорбительный для чернокожих людей, ранее вызвал негативную реакцию в социальных сетях. Ряд мировых знаменитостей, снимавшихся ранее для рекламы H&M, в знак протеста отказались от продолжения сотрудничества. Общественное недовольство и обвинения в расизме заставили ее руководство компании 8 января отказаться от использования скандального плаката и принести публичные извинения.