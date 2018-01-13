Борт МЧС доставил четырех тяжелобольных детей из Симферополя на лечение в Москву

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил четверых детей из Симферополя на лечение в Москву. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет Ан-148 МЧС России завершил санитарно-авиационную эвакуацию пятерых тяжелобольных детей. В Симферополе пациента из Москвы доставили для специализированного лечения в Республиканскую детскую клиническую больницу, далее спецборт проследовал в Москву и доставил четырех детей в три лечебных учреждения", - сказали в ведомстве.

Самолет МЧС, который проводил санэвакуацию, оснащен самым современным оборудованием, медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время полета пациентов сопровождали медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

"Во время полета состояние пациентов не ухудшилось", - подчеркнули в МЧС.