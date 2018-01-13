Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Борт МЧС доставил четырех тяжелобольных детей из Симферополя на лечение в Москву

Общество
13 января, 20:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

В ведомстве добавили, что во время полета "состояние пациентов не ухудшилось"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил четверых детей из Симферополя на лечение в Москву. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Самолет Ан-148 МЧС России завершил санитарно-авиационную эвакуацию пятерых тяжелобольных детей. В Симферополе пациента из Москвы доставили для специализированного лечения в Республиканскую детскую клиническую больницу, далее спецборт проследовал в Москву и доставил четырех детей в три лечебных учреждения", - сказали в ведомстве.

Самолет МЧС, который проводил санэвакуацию, оснащен самым современным оборудованием, медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время полета пациентов сопровождали медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

"Во время полета состояние пациентов не ухудшилось", - подчеркнули в МЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
История старого Нового года в России
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
4
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
5
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что в выборы в США вмешивались американские спецслужбы, а не РФ
6
СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией
7
Де Мистура выразил соболезнования в связи со смертью в Дамаске сирийского переговорщика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама