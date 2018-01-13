Около тысячи жителей Ставрополья смогут окунуться в термальные источники в Крещение

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Термальные источники на Ставрополье смогут принять более тысячи человек в праздник Крещения Господня. В регионе будут работать термальные комплексы в селе Казьминское и хуторе Беловский, в общей сложности в крае откроют 56 организованных купелей.

"Наш комплекс будет работать всю ночь, открыты будут две территории. В одном бассейне единовременно можем принять 300-400 человек, во втором - около 200. Пройдет освящение воды в половине второго ночи, но, судя по опыту прошлых лет, многие люди приезжают и раньше, около полуночи", - сообщили ТАСС в термальном комплексе "Долина гейзеров" в селе Казьминское.

Несколько сотен человек, желающих в крещенскую ночь окунуться в теплую термальную воду, а не в прорубь с ледяной водой, ждут и в хуторе Беловский. "В эту ночь мы продлеваем режим работы. Большинство людей, конечно, приезжают ночью, днем почти никого нет. В прошлом году мы приняли в крещенскую ночь около 300 человек, но можем принять и гораздо больше", - пояснили в администрации термального комплекса.

Температура воды в термальных источниках сохраняется на уровне 36-38 градусов тепла, однако в самых горячих бассейнах она может достигать 41-42 градусов.

В общей сложности на Ставрополье в праздник Крещения будут работать 56 организованных мест купания. В Ставрополе купель будет оборудована на источниках "Холодные родники", в Кисловодске одним из мест купания станет водоем "Стеклянная струя" в Курортном парке, в Ессентуках прорубь будет организована на городском озере. Ежегодно в крещенских купаниях участвуют более 60 тысяч жителей края.

"Существует вероятность, что физически неподготовленные верующие могут не рассчитать время пребывания в воде или, что еще хуже, не собираясь купаться, упасть в воду в одежде, споткнувшись на берегу. Для того чтобы не допустить этого, в ночь с 18 на 19 января спасатели будут переведены на усиленный режим работы", - сообщил руководитель пресс- службы МЧС России по Ставропольскому краю Олег Дегтярев.