Детеныш панды, опекуном которого назначена Бриджит Макрон, впервые появился на публике

ПАРИЖ, 14 января. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Детеныш большой панды, опекуном которого назначена первая леди Франции Брижит Макрон, впервые появился перед публикой. У вольера медвежонка в зоопарке "Боваль" на западе Франции собрались более сотни посетителей, а также журналисты.

Детеныш по кличке Юань Мэн появился на свет в августе 2017 года. По словам ветеринаров, пятимесячная панда чувствует себя хорошо, она весит 11 килограммов. В течение ближайших нескольких месяцев специалисты продолжат наблюдение за поведением и состоянием здоровья детеныша.

Пространство вольера, где живет Юань Мэн, было обустроено с точки зрения обеспечения максимальной безопасности животного. Для того, чтобы панда не подвергалось стрессу, установлена специальная звукоизоляционная стена, отделяющая ее от посетителей.

"Мишка еще неуклюжий, он пока учится есть, лазать. Но он очень игривый, - отмечает ветеринар, сотрудник Музея естественной истории Мари-Клод Бомсель. - Когда ему исполнится год, то он сможет жить автономно и более самостоятельно".

В декабре Юань Мэн посетила первая леди Франции Брижит Макрон, назначенная опекуном панды. Тогда в рамках официальной церемонии бамбукового медвежонка нарекли Юань Мэн, что в переводе с китайского означает "исполнение мечты". Ветеринары считают, что во взрослом возрасте вес Юань Мэн составит примерно 150 килограммов.

Родители бамбукового медвежонка - самка Хуань Хуань и самец Юань Цзы - единственные большие панды во Франции. Их привезли в бовальский зоопарк в январе 2012 года по соглашению между Парижем и Пекином. Когда Юань Мэн исполнится три-четыре года, панда должна будет вернуться в Китай. Планируется, что животное будет жить в провинции Сычуань, где находится Центр изучения и разведения большой панды (город Чэнду).

Бамбуковый медведь - это не только редкое животное, занесенное в Красную книгу, но и неофициальный символ Китая. По данным ученых, в дикой природе осталось около 2 тыс. особей.