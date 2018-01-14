Более 12 млн банок детского питания, зараженного сальмонеллой, будут изъяты в 83 странах

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Отзыв зараженного сальмонеллой молочного детского питания компании Lactalis коснется 83 стран и более 12 млн единиц продукции. Об этом сообщил глава компании Эмманюэль Бенье в интервью еженедельной воскресной газете Le Journal du Dimanche.

"Это крупномасштабная операция - будут изъяты более 12 млн банок с продукцией в 83 странах. Потребителям более не придется беспокоиться", - сказал Бенье. В ходе интервью он утверждал, что сам предложил объявить такую меру в ходе консультаций с министерством экономики Франции.

Скандал разразился еще в 2017 году, когда в СМИ появилась информация о возможном заражении молочной продукции Lactalis бактериями сальмонеллы. В декабре французский концерн провел несколько отзывных кампаний во Франции и ряде других стран, призвав торговые сети и медучреждения прекратить распространение детского питания, произведенного на заводе в коммуне Краон на западе Франции с 15 февраля 2017 года. Тем не менее, по данным СМИ, в январе 2018 года выяснилось, что некоторые торговые сети продолжали сбывать продукцию Lactalis, несмотря на запрет.

Учитывая масштаб проблемы - поставки фирмы распространяются на 66 стран, включая 12 стран - участниц ЕС - в дело вмешались власти, и с 11 января президент Франции поручил главе минфина Брюно Ле Мэру допросить представителей всех причастных к скандалу сторон. По итогам переговоров с главой Lactalis 12 января министр объявил, что было решено отозвать все молочные продукты для детей, произведенные на заводе в Краоне, независимо от их даты выпуска.

Ущерб здоровью

В конце декабря во Франции по данному делу о заражении сальмонеллой детского питания было начато предварительное расследование по подозрению в "подвержении опасности жизни людей" и "непреднамеренном нанесении ущерба здоровью". В своем интервью глава компании подчеркнул, что "будет полностью и ничего не скрывая сотрудничать с юстицией". Он пообещал денежную компенсацию всем пострадавшим. Представитель ассоциации пострадавших Кентен Гильмен, однако, уже заявил в интервью телеканалу BFM, что "таким образом ему молчание семей купить не удастся".

Во Франции сальмонеллезом в результате использования продукции Lactalis заразились 35 детей. В Испании пока зафиксирован один случай, также уточняются сведения относительно одного ребенка в Греции. В своем интервью Бенье сообщил, что бактерии сальмонеллы, судя по всему, попали на завод в ходе технических работ в первом квартале 2017 года. В то же время он утверждал, что компания "точно соблюдает все существующие производственные нормы".

Интервью газете Le Journal du Dimanche - первое выступление Эмманюэля Бенье в СМИ в связи с возникшим скандалом. Ранее он категорически отказывался общаться с журналистами.

Компания Lactalis, основанная в 1933 году, поставляет свою продукцию в более чем 100 стран и является третьим по величине в мире производителем молочной продукции.