"Open Doors": в мире ежегодно подвергаются преследованиям свыше 215 млн христиан

ВАТИКАН, 14 января. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. В мире ежегодно подвергаются преследованиям более 215 млн христиан. Об этом говорится в распространенном докладе международной организации Open Doors ("Открытые двери"). Эта правозащитная организация ежегодно составляет "черный" список из 50 стран, где верующих христиан преследуют, убивают, подвергают дискриминации и насилию в частной и общественной жизни из-за их религиозных убеждений.

По словам директора итальянского отделения "Open Doors" Кристиана Нани, в мире постоянно растет число гонимых верующих: "Один христианин из двенадцати становится жертвой насилия или злоупотреблений. С ноября 2016 года по октябрь 2017 года были атакованы более 15,5 тыс. церквей, домов и христианских магазинов". На первой строчке в списке "стран-преследователей" стоит Пакистан, далее следуют Афганистан, Сомали.

В интервью Ватиканскому радио Кристиан Нани отметил, что "по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза увеличилось число христианских мучеников, то есть мужчин, женщин и даже детей, которые были убиты из-за своей принадлежности к христианству".

"Здесь мы не говорим о христианах, которые погибли в гражданских войнах или под обстрелами, как это происходит на Ближнем Востоке: мы имеем в виду 3 тыс. 066 человек, которые были убиты преднамеренно, потому что исповедовали христианство. Это факт, безусловно, должен быть подчеркнут: он дает представление о силе антихристианских гонений в современном мире", - подчеркнул глава итальянского отделения "Open Doors". Основным источником преследований, добавил он, является "исламское притеснение", которое ширится в различных регионах мира.

В докладе "Open Doors" указаны определенные тенденции: радикализация областей, в которых доминирует ислам, - в Восточной, Западной и Северной Африке, а также в неарабском азиатском мире; противостояние между мусульманами суннитами и шиитами, которое наиболее жестко проявляется в Азии; исламский экспансионизм в немусульманских районах, особенно в странах Тропической Африки, в Индонезии, Малайзии и Брунее. Авторы доклада указывают также на практику "этнической чистки" по принципу религиозной принадлежности, которая все чаще наблюдается в Кении, Нигерии, Сомали и Судане.