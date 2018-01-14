Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Open Doors": в мире ежегодно подвергаются преследованиям свыше 215 млн христиан

Общество
14 января, 12:56 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Директор итальянского отделения "Open Doors" Кристиан Нани подчеркнул, что с 2016 по 2017 год были атакованы более 15,5 тыс. церквей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАТИКАН, 14 января. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. В мире ежегодно подвергаются преследованиям более 215 млн христиан. Об этом говорится в распространенном докладе международной организации Open Doors ("Открытые двери"). Эта правозащитная организация ежегодно составляет "черный" список из 50 стран, где верующих христиан преследуют, убивают, подвергают дискриминации и насилию в частной и общественной жизни из-за их религиозных убеждений.

По словам директора итальянского отделения "Open Doors" Кристиана Нани, в мире постоянно растет число гонимых верующих: "Один христианин из двенадцати становится жертвой насилия или злоупотреблений. С ноября 2016 года по октябрь 2017 года были атакованы более 15,5 тыс. церквей, домов и христианских магазинов". На первой строчке в списке "стран-преследователей" стоит Пакистан, далее следуют Афганистан, Сомали.

В интервью Ватиканскому радио Кристиан Нани отметил, что "по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза увеличилось число христианских мучеников, то есть мужчин, женщин и даже детей, которые были убиты из-за своей принадлежности к христианству".

"Здесь мы не говорим о христианах, которые погибли в гражданских войнах или под обстрелами, как это происходит на Ближнем Востоке: мы имеем в виду 3 тыс. 066 человек, которые были убиты преднамеренно, потому что исповедовали христианство. Это факт, безусловно, должен быть подчеркнут: он дает представление о силе антихристианских гонений в современном мире", - подчеркнул глава итальянского отделения "Open Doors". Основным источником преследований, добавил он, является "исламское притеснение", которое ширится в различных регионах мира.

В докладе "Open Doors" указаны определенные тенденции: радикализация областей, в которых доминирует ислам, - в Восточной, Западной и Северной Африке, а также в неарабском азиатском мире; противостояние между мусульманами суннитами и шиитами, которое наиболее жестко проявляется в Азии; исламский экспансионизм в немусульманских районах, особенно в странах Тропической Африки, в Индонезии, Малайзии и Брунее. Авторы доклада указывают также на практику "этнической чистки" по принципу религиозной принадлежности, которая все чаще наблюдается в Кении, Нигерии, Сомали и Судане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Кения Судан Бруней Италия Сомали Нигерия Малайзия Пакистан Индонезия Афганистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из РФ сообщили, что их автомобиль закидали камнями в Гданьске
2
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
3
История старого Нового года в России
4
Самолет Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы полосы в Турции
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама