Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал Моральный кодекс строителя коммунизма "примитивной выдержкой из Библии", а содержание тела Ленина в Мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей.

"Может быть я сейчас скажу нечто такое, что кому-то не понравится. Но я скажу то, что я думаю. Во-первых, вера, она всегда нас сопровождала. Она укреплялась, когда стране нашей, народу было особенно тяжело, были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно ведь создавали новую религию", - сказал глава государства в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым. Его фильм "Валаам" показывает 14 января телеканал "Россия 1".

По мнению Путина, "коммунистическая идеология очень сродни христианству". "Свобода, братство, равенство, справедливость - это все заложено в Священном писании, это все там есть. А Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего нового они там не придумали", - пояснил президент.

Он привел еще один пример: "Смотрите, Ленина положили в Мавзолей. Чем это отличается от мощей святых? Для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят: в христианском мире нет такой традиции, как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите. Там мощи святые есть, да и у нас здесь [на Валааме] тоже святые мощи Сергия и Германа". "По сути ничего нового тогдашняя власть не придумала. Она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество давно уже изобрело", - полагает глава государства.

Согласно преданию, святой апостол Андрей Первозванный разрушил на Валааме капища и воздвиг крест, а во времена крещения Руси на остров пришли преподобные Сергий и Герман. Валаамские чудотворцы были греческими священниками-иноками, пришедшими в Х веке во владения Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Серия и Германа и перенесении их в Новгород 1163-1164 годах. Именно тогда состоялось местное прославление основателей Валаамского монастыря и было положено начало их церковному почитанию. В 1819 году священный синод определил день памяти преподобных Сергия и Германа 28 июня (11 июля).

Валаамский монастырь в настоящее время остается не только культурно-историческим объектом, но и культурным центром. Ежегодно его посещают более 100 тыс. паломников и туристов.