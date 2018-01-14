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Путин благодарен Финляндии за сохранение святынь Валаама

Общество
14 января, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Президент подчеркнул, что без помощи Финляндии Валаамский монастырь вообще мог бы прекратить свое существование

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ТАСС, 14 января. Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна быть благодарна Финляндии за то, что она сохранила святыни, вывезенные в прежние годы из Валаамского монастыря. По его мнению, эти ценности должны объединять народы двух стран.

"Это святыни дороги и для финнов, и для нас. Финны их хранят, обеспечивают свободный доступ всем, кто хочет, к этим святыням попасть. Мне кажется, что эти святыни должны быть чем-то таким, что нас объединяет, в том числе и в духовной сфере", - сказал Путин в беседе с журналистом Андреем Кондрашовым. Его фильм "Валаам" 14 января будет показан телеканалом "Россия 1". Фрагменты фильма опубликованы на сайте "Вести.Ru".

Президент отметил, что "Финляндия - наш добрый сосед". "И если бы не Финляндия, то Валаамский монастырь вообще мог бы прекратить свое существование, потому что мы знаем, как советские власти относились к религиозным ценностям", - считает глава государства. "Они [святыни] были вывезены в Финляндию, и там были сохранены. И за это, наверное, нужно только сказать "спасибо" финнам и нашим соотечественникам, которые в Финляндию выехали и там сохранили Ново-Валаамский монастырь и святыни Валаама", - полагает Путин.

В 1939 году перед советско-финской войной около двух сотен человек ушли с Валаама в Финляндию. Монахи увезли с собой все самое ценное - утварь, иконы, библиотеку, архив, колокола. В Финляндии они искали место, похожее на Валаам, и нашли его на востоке страны, в усадьбе Папинниеми в Хейнявеси, на берегу озера. Здесь и находится Новый Валаам.

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